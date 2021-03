L'avertissement de Bob Prince

Le gestionnaire du fonds Bridgewater est plutôt inquiet pour les actifs risqués, comme les SPAC et le bitcoin.

Bob Prince est le co-chief investment officer de Bridgewater Associates, un des plus grands hedge funds de la planète qui gère quelque 150 milliards de dollars. Il est le bras droit du célèbre Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater. Prince a appris à connaître Dalio lorsqu’il dirigeait, dans les années 1980, le département trésorerie de la First National Bank de Tulsa.

Selon Bob Prince, la vague de ventes d’obligations du Trésor US pourrait s’accélérer si les menaces d’inflation s’intensifient.

Le gestionnaire est souvent interrogé par les agences de presse et les télévisions financières. Sa sortie du week-end dernier dans le Financial Times a fait pas mal de bruit, car il s'agit d'un avertissement en bonne et due forme pour les actifs risqués, et ce, de la part d'un acteur de poids du secteur.

Selon Prince, la vague de ventes d’obligations du Trésor US pourrait s’accélérer si les menaces d’inflation s’intensifient. Et la hausse des taux de rendement, qui a déjà provoqué des remous sur les Nasdaq, pourrait menacer les SPAC (ces coquilles vides qui servent à des introductions en bourse de sociétés) et les cryptomonnaies.