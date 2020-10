L'avertissement du shérif bancaire

C'est pour renforcer leurs fonds propres que la BCE a demandé aux banques de renoncer à verser des dividendes et à racheter des actions. Cette mesure n'est pas destinée à être durable dans le temps, mais tout dépendra de la durée de la crise et de la situation des banques.

Selon Andrea Enria, la pandémie devrait entraîner une plus rapide consolidation du secteur bancaire via des fusions. "Si vous voulez des banques plus fortes pour mieux servir les ménages et les entreprises, il faut penser plus grand." Voilà qui a le mérite d'être clair.