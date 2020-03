L'économie américaine déterminera la réélection de Trump

Deux facteurs seront déterminants pour la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'après Candi Wolff, executive vice-president global government affairs chez Citigroup. Lors d'une conférence au Belgian Finance Club, elle a expliqué que le taux d'approbation du Président et l'économie américaine seront très importants pour que celui-ci puisse décrocher un second mandat. "Aujourd'hui, en moyenne, le taux d'approbation de Donald Trump est de 46%, son plus haut niveau. Il faut un taux de 50% pour être élu, indique-t-elle. L'économie américaine ne le porte pas autant que les autres présidents. Et la gestion du coronavirus pourrait influencer son taux d'approbation."