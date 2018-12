"L'économie de la zone euro pourrait réaccélérer"

La croissance a clairement marqué le pas entre les mois de juillet et de septembre de cette année, reconnaît-elle. Cela est dû à des éléments temporaires qui sont appelés à se dissiper. Le ralentissement des ventes automobiles vers la Chine, la crise économique qu’a traversé la Turquie au cours de l’été et qui a fait baisser les exportations de la zone euro vers ce pays, et la hausse des prix de l’essence qui a prélevé du pouvoir d’achat aux consommateurs, ont constitué quelques éléments qui ont pesé sur la croissance. Ceux-ci ne sont pas appelés à durer dans le temps, estime Florence Pisani, ajoutant qu’ "ils n’ont pas jusqu’à présent freiné l’investissement des entreprises. Il ne faudrait toutefois pas que d’autres éléments incertains viennent étouffer la croissance."

Soulignant que la marge de manœuvre de l’Europe sur les plans budgétaire et monétaire est fort étroite, la zone reste principalement à la merci de tous les problèmes intérieurs et extérieurs tels que ceux se rapportant entre autres au Brexit , à l’ Italie qui fait mine de ne pas respecter les critères budgétaires de Maastricht, aux élections européennes du printemps prochain à l’issue desquelles les partis populistes pourraient gagner en importance, ou encore au changement de responsable de la Banque centrale européenne (BCE) à l’automne 2019.

La Fed en mode pause

De l’autre côté de l’Atlantique, la vigueur des créations d’emploi et l’accélération progressive des salaires vont continuer de soutenir la consommation et permettre à la croissance d’être un peu au-dessus de 2,5% l’an prochain. La Banque centrale américaine (Fed) s’attelle à freiner la croissance d’une économie, alors que le taux de chômage approche de ses plus bas historiques et risque de faire grimper les salaires. "Pour l’heure, on n’est pas toutefois aux limites qui peuvent provoquer une accélération des salaires. Cela s’explique par le taux de non-emploi des 25-54 ans qui reste important", explique le chef économiste.