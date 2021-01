L'économiste et le nouveau paradigme

Selon lui, on constate, depuis 35 ans, une tendance lourde de baisse des taux d'intérêt. Tout profit pour la politique budgétaire, surtout en situation de crise. Dans les années 1980, dit-il, les banques centrales pouvaient baisser leur taux d'intérêt de 4 ou 5 points en cas d'insuffisance de la demande, ce qui faisait de la politique monétaire l'instrument essentiel de politique économique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc le principal instrument qui subsiste, c'est la politique budgétaire, et donc, potentiellement les déficits.