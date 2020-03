L'économiste qui a vu juste dans cette crise

Mohamed A. El-Erian, "chief economic adviser" d’Allianz et ancien patron de la firme américaine Pimco, est l’un des seuls à avoir tiré la sonnette d’alarme en indiquant au début février qu’il ne fallait pas acheter d’actions à la moindre baisse enregistrée à Wall Street , comme c’était le cas par le passé.

"Don’t buy the dip", clamait-il, "cette fois, c’est différent". Et il n’avait pas tort puisque les bourses américaines ont subi une sérieuse correction en février et même un mini-krach ce lundi (-7,6%).