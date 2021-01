L'élection sénatoriale US a rendu les marchés nerveux

Retour de la tension en bourse. Si, à l'heure d'écrire ces lignes, le résultat final de l'élection sénatoriale partielle dans l'État américain de Géorgie n'était pas encore complètement certain, la perspective d'une victoire des deux candidats démocrates a déjà eu des effets à Wall Street. Pour les investisseurs, le scénario "idéal" était le maintien d'une majorité républicaine dans la haute assemblée, synonyme d'une certaine continuité dans les décisions politiques. Une prise de contrôle du Sénat des États-Unis par le camp démocrate implique de plus grands chamboulements , alors que les investisseurs préfèrent une stabilité de la législation.

Avec un Congrès sous la coupe des démocrates, le président élu Joe Biden devrait pouvoir faire passer un plan de relance de l'économie ambitieux, avec des dépenses publiques élevées . Ces aides sont censées doper la consommation, ce qui relancerait l'inflation . De plus, cela alourdirait la dette publique des États-Unis. Or, l'endettement et l'inflation conduisent les prêteurs à exiger des taux d'intérêt plus élevés. Résultat: le taux des obligations américaines à dix ans s'est tendu de 0,1 point de pourcentage en deux jours, pour dépasser 1% pour la première fois depuis le krach boursier de février-mars 2020.

Actions cannabis

Une dégradation des finances publiques et une hausse des prix impliquent aussi moins d'achats étrangers aux USA, ce qui explique pourquoi le dollar est en baisse . Le billet vert, qui est aussi un refuge en cas de basse conjoncture, souffre aussi de la perspective d'une relance économique plus vigoureuse. Lui qui avait fini 2020 à 1,22 dollar pour un euro a déjà perdu près de 1% face à l' euro . La devise européenne s'est retrouvée, mercredi après-midi, à 1,2350 dollar pour la première fois depuis le 20 avril 2018.

Côté actions, les investisseurs ont ajusté leurs mises en fonction du programme démocrate. Les grands groupes monopolistiques risquent d'être taxés plus lourdement, ce qui pèse sur les géants technologiques et le Nasdaq . Les entreprises industrielles et de plus petites tailles, qui ont souffert de la crise sanitaire, sont quant à elles susceptibles de bénéficier d'aides publiques, ce qui soutient le Dow Jones et le Russel 2000 composé de capitalisations plus faibles.