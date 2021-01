L'élection sénatoriale américaine très attendue en bourse

Une prise de contrôle du Sénat américain par les démocrates changerait la donne pour les actions des sociétés actives dans la finance et la pharmacie, entre autres.

"La plupart des investisseurs ont une opinion favorable au sujet d'un Congrès divisé qui implique une politique budgétaire plus conservatrice et moins de risque de nouvelles réglementations."

"Si les démocrates obtenaient les deux sièges qui leur manquent, ils seraient capables de faire passer des programmes de dépenses budgétaires très élevées au Congrès", souligne Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco. Mais un soutien public plus grand à l'économie n'est pas nécessairement apprécié à Wall Street... "Cela modifierait complètement l'opinion favorable qu'ont la plupart des investisseurs au sujet d'un Congrès divisé impliquant une politique budgétaire plus conservatrice et moins de risque de nouvelles réglementations", précise Frank Vranken.