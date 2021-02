L'erreur à près de 11 milliards de dollars commise par Warren Buffett

"Cette entreprise", c'est Precision Castparts (PCC), une des plus grosses acquisitions réalisées ces dernières années par le patron du holding Berkshire Hathaway. PCC a été achetée 37,2 milliards de dollars en 2016 et Warren Buffett était confiant pour l'avenir de ce fabricant d’équipement pour les industries aérospatiales et énergétiques.