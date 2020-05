L'espoir d'une reprise rapide s'éloigne, les marchés chutent

Les indicateurs conjoncturels sont encore plus mauvais qu'attendu et les États-Unis menacent de relancer la guerre commerciale contre la Chine. Un cocktail qui a fait rechuter les bourses après un mois de reprise.

C'est la rechute. Alors que les marchés financiers avaient enregistré un net rebond en avril (le meilleur mois en bourse depuis plus de quatre ans en Europe) sur des espoirs de redressement rapide de l'économie après la crise actuelle, les indices boursiers sont repartis nettement à la baisse lundi. A la clôture, l'indice Stoxx 600 des plus grandes capitalisations européennes a reculé de 2,65%. En Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a perdu 4,74%.

Un redémarrage qui s'annonce lent

"Les étapes nécessaires pour maintenir les travailleurs en sécurité signifient que même les entreprises capables de redémarrer leur production tourneront généralement à faible régime, et la plupart fonctionneront dans un environnement de demande fortement réduite. Non seulement, les dépenses des ménages resteront historiquement faibles, mais les dépenses des entreprises dans la production, les machines et l'équipement seront aussi contenues pour un certain temps."