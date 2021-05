L'ether dépasse 3.000 dollars pour la première fois

La devise virtuelle profite également d'un intérêt croissant pour l'ethereum, sa blockchain (une technologie qui permet le stockage et la transmission d'informations) . L'ethereum permet de construire une large palette d'applications, dont les tokens non-fongibles (NFT), et de nouvelles technologies dans le monde de la finance décentralisée (DeFi). Celle-ci, qui désigne le trading, le prêt et les dérivés à partir directement de la blockchain, connaît un véritable engouement, et bénéficie à l'ether.