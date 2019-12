L'euro est censé reprendre l'avantage sur le dollar

Des taux en voie de stabilisation en Europe mais en baisse aux Etats-Unis devraient ragaillardir la monnaie européenne.

Entre son meilleur niveau de l’année, atteint à 1,1543 dollar le 15 janvier, et son plus bas touché tout à la fin du mois de septembre à 1,0899 dollar, l’euro affiche depuis quelques semaines une propension à regagner du terrain. Au cours des mois d’octobre et de novembre, la monnaie européenne a connu plus de journées positives que négatives même si, au final, elle n’a encore repris que 1,6% à 1,1075 dollar.

Bien-sûr, cette performance ne suffit pas à affirmer que l'euro est cette fois reparti plus durablement à la conquête des sommets. Son évolution future dépendra pour beaucoup de la santé des grandes économies mondiales et des décisions qu’adopteront les principales banques centrales dans le monde. En l’occurrence celle de la zone euro (BCE) et des Etats-Unis (Fed).

Jusquà 1,16 dollar

Cela tombe bien: les membres de ces deux banques centrales ont à l’agenda cette semaine de se pencher sur leur politique monétaire respective. La BCE ne devrait pas annoncer jeudi une nouvelle baisse de son taux des dépôts. A suivre une enquête menée par Bloomberg la semaine dernière auprès de 36 économistes, il se pourrait même qu'il en soit ainsi durant toute l’année prochaine.

De son côté, la Fed qui se réunit mardi et mercredi pourrait bien marquer une pause dans sa politique de baisse de son taux directeur, avant de la reprendre l’année prochaine. Elle avait réduit son taux directeur à trois reprises cette année.

Responsable de l’allocation d’actifs chez Pictet Wealth Management (Genève), Christophe Donay, qui voit "l’économie de la zone euro se stabiliser aux niveaux actuels tandis que celle des Etats-Unis restera sur une phase de ralentissement", table sur quatre baisses de taux de 0,25% chacune l’an prochain outre-Atlantique.

Des taux directeurs stables en Europe, mais orientés à la baisse aux Etats-Unis, réduisent l’avantage que disposait le dollar sur l’euro. D’autant que, concomitamment à l’action des banquiers centraux, les rendements obligataires affichent depuis la fin de l’été une tendance à la remontée en Europe, à l’inverse de ceux aux Etats-Unis qui reculent plutôt.

Il n’est pas surprenant dans ce contexte que les prévisionnistes sont à présent enclins à miser sur une poursuite de la remontée de l’euro. Christophe Donay n’écarte pas un objectif de 1,16 d’ici à la fin de 2020. Un seuil que visent également les experts de Morgan Stanley à Wall Street. Pour ceux d’ABN Amro et de Commerzbank, l’euro pourrait déjà retrouver la barre de 1,14 dès le mois de mars.

Plutôt des politiques budgétaires

"La réunion de la BCE, estiment les économistes de la banque italienne Unicredit, sera peu susceptible de déclencher une pression vendeuse supplémentaire sur la parité eurodollar, dans la mesure où l’on attend aucun nouvel indice concernant les intentions de politique monétaire". Pour de nombreux économistes, Christine Lagarde qui remplacera dès jeudi Mario Draghi aux manettes de la BCE, devrait insister principalement sur la nécessité de conduire des politiques budgétaires afin de résoudre les problèmes liés à la croissance et à l’inflation.

Parmi les éléments défavorables à une hausse de l’euro, il y a la poursuite attendue des programmes de rachats d’actifs financiers sur les marchés de côté-ci de l’Atlantique. Ces opérations qui visent à créer de la monnaie, sont destinées à assurer des liquidités aux économies de la zone. Les Etats-Unis avaient mis fin à cette pratique à l’automne 2014. Mais depuis la fin de l’été dernier, la Fed a renoué avec le "quantitative easing" (rachats d’obligations), dans le but de résoudre le problème des liquidités sur le marché interbancaire américain.