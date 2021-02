L'euro numérique, alternative au bitcoin, se précise

Mais il reste à lever quelques obstacles . L'euro numérique se conçoit comme l'équivalent électronique des pièces et billets. Ces derniers sont émis par la BCE et détenus en main propre par les consommateurs. Les banques jouent tout au plus le rôle de distributeur. Quand l'argent est dans le portefeuille des particuliers, l'usage qu'ils en font n'est pas traçable , contrairement aux virements, paiements par carte ou autres.

Équivalent au cash

Taux modulable

Pour ce faire, il y a deux possibilités, précise le banquier central italien: soit on plafonne le montant qui peut être détenu en euro numérique, soit on fixe une pénalité sur les dépôts qui excéderaient un certain niveau. M. Panetta évoque déjà le seuil de 3.000 euros. Ce montant aurait le double avantage d'être supérieur à ce que la plupart des citoyens possèdent en cash, et de dépasser aussi le salaire mensuel moyen dans la plupart des pays de la zone euro.