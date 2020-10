L'euro numérique, ça commence dans dix jours

Confrontée à l'engouement pour les cryptomonnaies telles que le bitcoin et aux velléités de géants technologiques tels que Facebook de lancer leur propre monnaie, la Banque centrale européenne (BCE) fait un pas supplémentaire vers un euro numérique.

L'institut monétaire européen lancera, le 12 octobre prochain, une vaste consultation publique pour cerner les attentes des citoyens, du monde académique, du secteur financier et des pouvoirs publics en matière de monnaie électronique. Mais ce n'est pas tout: " L'expérimentation débutera en parallèle ", ajoute, énigmatique, le communiqué de la BCE publié ce vendredi.

"Les travaux expérimentaux devrait impliquer le secteur privé et des utilisateurs potentiels."

On en apprend un peu plus en parcourant le rapport complet de la BCE sur l'euro numérique, un document d'une cinquantaine de pages également dévoilé ce vendredi. Pour l'institution gardienne de l'euro, si on veut évaluer l'intérêt d'introduire une monnaie européenne numérique, il faut nécessairement effectuer des essais concrets pour "examiner la faisabilité technique des différentes options, tout comme leur capacité à satisfaire les attentes d'utilisateurs potentiels".