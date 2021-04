L'euro numérique pourrait devenir réalité en 2025

Le processus en vue de la création d'une monnaie européenne électronique officielle continue. Prochainement, la Banque centrale européenne (BCE) va publier une analyse des réponses qu'elle a reçues dans le cadre de la consultation publique au sujet du lancement possible d'un euro numérique . Cette analyse sera transmise au Parlement européen et ensuite, le conseil des gouverneurs, organe décisionnel de la BCE, prendra une décision formelle, en principe cet été , sur le développement de cette nouvelle forme de la monnaie unique européenne.

Concrètement, quand pourrait-il voir le jour? Christine Lagarde, la présidente de la BCE, laisse entrevoir un aboutissement de ce projet vers 2025 . "L'ensemble du processus – je dois être réaliste à ce sujet – devrait, à mon avis, prendre encore quatre ans, peut-être un peu plus", a-t-elle déclaré à l'agence d'informations financières Bloomberg. Pourquoi un tel délai? "C'est un effort technique et un changement fondamental; nous devons être sûrs que nous le faisons correctement . Nous le devons aux Européens. Il faut leur fournir des mécanismes de paiement sûrs, solides et sécurisés."

Taux pénalisant

Des inquiétudes ont récemment été émises en Allemagne au sujet du futur euro numérique. En effet, la BCE a évoqué la possibilité d'appliquer aux dépôts dans cette nouvelle devise électronique un taux d'intérêt pénalisant pour les montants dépassant un certain seuil, afin d'éviter que des capitaux trop importants sortent des banques pour trouver refuge au guichet de la Banque centrale. Des épargnants allemands craignent que ce soit le début d'une répression financière plus dure qui entamerait leur patrimoine . Mais la BCE a récemment publié une tribune dans la presse allemande pour assurer que cette nouvelle forme de devise ne servirait pas à pénaliser les épargnants .

Paradis fiscal surveillé

Des inquiétudes se sont fait jour également dans le secteur financier. Des banquiers craignent que la BCE concurrence leurs activités et provoque une désintermédiation, c'est-à-dire le passage des déposants et des emprunteurs par d'autres canaux que les banques commerciales. Christine Lagarde se veut rassurante à ce sujet également: en introduisant un euro numérique, "on doit être sûr qu'on ne va pas briser un système mais bien l'améliorer. Je sais que certains intermédiaires, tels que les banques, sont fortement préoccupés par ces développements. Je ne pense pas qu'ils devraient être préoccupés parce qu'une banque centrale ne va pas s'instituer elle-même gestionnaire de clients ou gestionnaire des risques pour l'octroi de crédits. Ces intermédiaires continueront à exister et à développer leurs activités avec la monnaie numérique comme avec les espèces, qui continueront à être disponibles".