L'euro porté par le plan de relance

Après plus de quatre jours et autant de nuits de discussions parfois tendues, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne se sont finalement entendus mardi sur les modalités d'un plan de 750 milliards d'euros destiné à venir en aide à leur économie, fondé pour la première fois sur un endettement commun.

Un marché plus large

Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a émis que 50 milliards d'euros d'obligations qui ont servi à financer des prêts à l'Irlande et au Portugal durant la crise de la dette souveraine il y a presque dix ans. Selon Michael Spies, responsable de la stratégie taux chez Citi, dès l'année prochaine, l'UE devrait émettre 196 milliards d'euros de dettes. Il a calculé qu'avec les emprunts émis par les autres institutions européennes (comme les fonds de sauvetage européen et la Banque européenne d'investissement), un total de 980 milliards d'euros serait atteint à la fin de 2021, soit la taille du marché obligataire espagnol.

Le rôle du dollar menacé

Le dollar en tant que monnaie de réserve pourrait voir son rôle diminuer avec le plan de relance de l'Union européenne. Le fonds de relance "facilitera la diversification hors du dollar américain en offrant une dette liquide, de bonne qualité et libellée en euros", a déclaré Valentin Marinov du Crédit Agricole, ajoutant que la part du dollar dans les réserves pourrait revenir à ses plus bas du début des années 1990. Actuellement, le dollar compte pour 60% dans les réserves mondiales, et reste le plus utilisé pour les transactions internationales.