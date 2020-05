L'euro restera sous pression à court terme

En cause, la récente décision de la Cour constitutionnelle allemande. Mais à plus long terme, la monnaie européenne pourrait bien reprendre l'ascendant sur le dollar.

Depuis son point le plus élevé de cette année atteint le 9 mars dernier à 1,1450 dollar, l’euro fait pâle figure face à la monnaie américaine. Le dollar est-il pour autant assuré de conserver encore bien longtemps sa position dominatrice, et l’euro destiné à rester une devise faible? La réponse exige quelques précisions.

La devise américaine tient sa forme pour le moment principalement à son statut de monnaie la plus demandée au monde, en particulier en temps de crise. Et les importants besoins actuels des entreprises dans le monde pour le financement de leurs activités - généralement libellé en dollars - ont contribué à conforter sa bonne santé. Les injections de liquidités réalisées par la banque centrale américaine auraient dû mettre fin à la suprématie du dollar face aux principales devises du monde, et nomment l’euro. Mais, cela n’a pas vraiment été le cas.

Profil baissier

La monnaie européenne maintient en effet un profil baissier. Elle ne cesse de céder du terrain pour se situer juste sous le niveau de 1,08 dollar ce jeudi, à 1,079. Sa baisse s’est accélérée ces derniers jours. En cause, la décision de la Cour constitutionnelle en Allemagne rendue publique mardi dernier.

En fixant un ultimatum de 3 mois à la Banque centrale européenne (BCE) pour qu’elle démontre la proportionnalité de son plan de rachats d’actifs établi en 2014, "elle sème le doute dans la tête des investisseurs. La Cour allemande a ouvert une boîte de Pandore", explique Franck Vranken, stratégiste en chef auprès de Puilaetco. "Qu’est-ce qui peut se passer si la Bundesbank ne peut plus participer à ce plan?" s’interroge-t-il. "D’autres pays de la zone euro pourraient lui emboîter le pas et contester de la même manière des jugements établis par la Cour de justice de l’Union européenne qui ne leur ont pas été favorables".

"Si la BCE échoue à convaincre, ce serait un problème pour les plans de soutien financier PSPP et PEPP, mais aussi ...pour la zone euro." Florence Pisani Économiste auprès de Candriam

Pour Florence Pisani, économiste chez Candriam, "la décision de la Cour constitutionnelle allemande va grandement compliquer la tâche de la BCE. La demande de justification concerne le plan mis en place à la mi-2014. Si la BCE échoue à convaincre, ce sera un problème pour le PSPP, mais aussi le PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) tout récemment concocté, mais aussi… pour la zone euro".

À plus long terme

Du fait du regain des incertitudes engendrées par la décision de justice allemande, l’euro restera sous pression un temps. Les analystes de la Deutsche Bank ont revu à la baisse pour cette raison leur appréciation sur l’évolution de l’euro. Alors qu’ils étaient jusqu’ici haussiers sur cette devise, ils se montrent désormais "neutres" envers elle. Ils la voient à 1,08 dollar vers le milieu de cette année et non plus à 1,13 dollar.