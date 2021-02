L’euro retombe sous 1,20 dollar

L'optimisme croissant à l’égard de l'économie américaine soutient le billet vert et pèse sur l'euro, qui est repassé ce jeudi sous la barre symbolique de 1,20 dollar.

Le secteur américain des services a enregistré la plus forte croissance en deux ans en janvier, selon l’indicateur ISM publié mercredi. De plus, le marché du travail américain se redresse après un ralentissement en décembre. Le secteur privé américain a ainsi créé deux fois plus d'emplois que prévu en janvier.