L'euro vers son pire mois face au dollar en plus d'un an

Le soufflé est bien retombé. Après avoir flambé au coeur de l'été, l'euro est sur le point d'afficher sa plus nette baisse mensuelle depuis plus d'un an. Le 1er septembre, en cours de séance, la monnaie unique avait dépassé le seuil symbolique de 1,20 dollar. Depuis lors, la devise européenne bat en retraite face au billet vert, au point d'afficher actuellement une baisse de plus de 2% en septembre, ce qui en ferait son pire mois depuis juillet 2019.