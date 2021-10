L'homme qui a introduit le bitcoin à Wall Street

Jour de gloire pour Michael Sapir avec la cotation de son ETF au New York Stock Exchange.

Michael Sapir affichait un grand sourire mardi à la Bourse de New York. Il a réussi en quelque sorte à rendre "mainstream" le bitcoin. Cela fait près de 25 ans qu’il a cofondé la firme ProShares, spécialisée dans les exchange-traded funds (ETF), ces fonds d’investissement cotés, que l’on peut acheter et vendre comme des actions. Mais ce mardi 19 octobre, c’était en quelque sorte son jour de gloire avec la cotation du ProShares Bitcoin Strategy ETF à Wall Street, sous le ticker BITO .

Sapir n’avait pas assez de mots pour décrire ce "milestone", cette nouvelle étape très importante dans le monde des ETF. "On se souvient de 1993 et du premier ETF d'actions, de 2002 pour le premier ETF d'obligations et de 2004 pour le premier ETF d'or. Cette année 2021 restera dans les mémoires pour le premier ETF lié à une cryptomonnaie" a-t-il lancé, en étant persuadé que ce produit rencontrera "les attentes d'une multitude d'investisseurs qui guettaient avec impatience le lancement d'un tel ETF". Sapir est peut-être ici emporté par son enthousiasme. Après tout, son produit n'investit dans aucun bitcoin. Il investit dans des contrats à terme (futures) sur la cryptomonnaie sur le Chicago Mercantile Exchange. Ce passage par un marché reconnu était d'ailleurs la condition absolue pour que le gendarme des marchés, la SEC, accepte le produit.