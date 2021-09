L'homme qui ose critiquer la Chine et BlackRock

C'est la polémique de la semaine. Alors que les relations demeurent très tendues entre la Chine et les USA, le géant américain BlackRock a lancé un fonds de placement en Chine et levé l’équivalent d’environ un milliard de dollars auprès de plus de 110.000 investisseurs chinois. Il s’agit du tout premier fonds géré entièrement par une firme étrangère qui s’adresse aux particuliers chinois.