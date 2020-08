L'homme qui va peser plus de 1.000 milliards

Ce fut l’une des sagas de ces derniers mois. Après de multiples rebondissements, le gestionnaire de hedge fund Nicolai Tangen va devenir ce 1 er septembre l'heureux patron du fonds souverain norvégien qui pèse plus de 1.000 milliards de dollars, avec à la clé des investissements dans 9.000 sociétés mondiales, dont une cinquantaine de sociétés belges.

Il est rare qu’un gestionnaire de fonds spéculatif devienne le patron d’un fonds étatique. Et la route fut loin d’être facile tant la polémique a fait rage en Norvège. Des questions sur le processus de recrutement, de possibles conflits d’intérêts, le recours par Tangen à des paradis fiscaux ont empoisonné ce dossier. Cette semaine, face à la pression, le fondateur du fonds spéculatif AKO Capital à Londres en 2005 a accepté de céder ses parts à une fondation d’AKO et à vendre ses investissements personnels afin de dissiper toute suspicion de conflit d’intérêt. Tangen est réputé pour ses actions philanthropiques et son amour de l’art, notamment les oeuvres du peintre norvégien Edvard Munch.