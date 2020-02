L'important sur les marchés, c'est le "récit"

En politique et en économie comme sur les marchés financiers, c'est le "récit" qui compte. C’est bel et bien le terme à la mode. "L’Europe a besoin d’un nouveau récit pour contrecarrer le désenchantement actuel et retrouver du sens", explique Ian Kershaw, 76 ans, dans son livre assez remarquable "L'Âge global" qui retrace sur plus de 700 pages l’histoire de l’Europe de 1950 à nos jours (Seuil).

Les banques centrales et Tina (there is no alternative), voilà le récit qui écrase tout aujourd'hui.

Qu'en pense le docteur Robert Shiller? Le prix Nobel d'économie et spécialiste des marchés est un spécialiste de la matière. C'est le thème de son livre "Narrative Economics" déjà évoqué dans ces colonnes. Selon lui, les récits et les croyances influencent le comportement des individus et donc de l'économie . Parmi ces "histoires populaires" qui peuvent devenir virales et faire bouger les marchés, il cite la croyance que les actions technologiques ne peuvent que grimper ou que les prix de l'immobilier ne peuvent jamais baisser.

Alors excès de confiance? Inconscience? La seule réponse: les banques centrales sont "the only game in town", elles seront toujours présentes pour soutenir l'économie et les marchés. Et de toute manière, les investisseurs n'ont pas d'autre alternative que les actions, c'est le fameux Tina (there is no alternative). Les banques centrales et Tina, voilà les acteurs du récit dominant.