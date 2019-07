"L'impulsion de la transition verte doit venir de la finance"

Nul ne sait si la lutte contre le changement climatique sera victorieuse, mais celle contre les émissions de gaz à effet de serre avance de plus en plus rapidement. Quelques semaines après l’annonce, par le gouvernement, d’un Royaume-Uni neutre au niveau d es émissions de CO2 en 2050 , le secteur de la finance a organisé son troisième sommet sur la question.

"Il y a encore cinq ans, la lutte contre le changement climatique était considérée essentiellement sous l’angle de la consommation finale" , estime Neha Coulon , du département Finance Durable de JP Morgan. "Une accélération s’est produite, et aujourd’hui, on considère que l’impulsion doit davantage venir de la finance."

Le financement de projets permettant d’accélérer la transition écologique de grandes entreprises est la clef. "Pour beaucoup d’entreprises, le chemin vers un modèle d’activité décarboné reste difficile à trouver" , selon Zoë Knight, directrice du centre de la finance durable à HSBC. "Jusqu’à présent, une partie d’entre elles finançaient cette transition avec des obligations vertes (‘green bonds’), mais elles devaient au préalable fournir une stratégie détaillée pour convaincre les investisseurs. Depuis deux ans, on assiste à une évolution des banques, qui prêtent davantage aux entreprises qui ont ce projet spécifique." Il a tout de même fallu attendre 2018 pour voir HSBC créer ce centre de finance durable. "Auparavant, il y avait une volonté des actionnaires et des banquiers , assure Knight, mais il a fallu attendre que les banques centrales assouplissent l’environnement réglementaire."

Transparence importante

"L’un des éléments les plus importants pour encourager les investisseurs à financer la décarbonation des entreprises, c’est la mesure des différentes étapes de leur transition", explique Tim Nixon, de Constellation Research. "Plus cette mesure est précise, détaillée, et régulière, plus ils ont confiance."