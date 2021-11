L'indice du fret maritime en baisse depuis octobre

Après une envolée spectaculaire depuis le début de l'année, le Baltic Dry Index a inversé la vapeur depuis octobre. L'indice de prix de transport maritime de matériaux brut comme les céréales, les minerais et le charbon, a chuté de près de 40% depuis le mois dernier. Chez RBC Capital Market, Lori Calvasina, responsable de la stratégie, a pointé que d'autres indicateurs de coûts de transport maritime ont également chuté au mois d'octobre. Parallèlement, elle a constaté que durant la même période, les actions des biens de consommation discrétionnaires ont fort monté. "Cela pourrait indiquer que les fabricants et les détaillants de biens de consommation ont plus de facilité à accéder aux fournitures nécessaires pour répondre à la demande", a-t-elle souligné dans une note.