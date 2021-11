L'inflation américaine entre 5 et 10% en 2022, selon Invesco

Tensions fortes

"Je m’attends à une inflation américaine qui devrait osciller entre 5 et 10% durant l’année prochaine. Je crains que les membres de la Fed ne deviennent progressivement frustrés si l’inflation ne semble pas ralentir, et qu’ils appuient sur le frein monétaire plus rapidement et plus significativement que ce qui est anticipé par les marchés, avec le risque de déclencher une récession en 2023. D’un autre côté, des pays comme la Chine, le Japon ou l’Europe seront moins affectés par cette surchauffe."