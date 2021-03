L'inflation laisse le champ libre à la BCE

Don’t fight the ECB (ne combattez pas la BCE). C'est l'adage boursier que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a tenu à rappeler aux investisseurs . "Ils peuvent nous tester autant qu'ils le veulent" , a-t-elle dit dans une interview à Bloomberg TV ce mercredi, en référence aux récentes tensions sur le marché des obligations gouvernementales, qui ont eu tendance à faire remonter les taux d'intérêt.

"Nous avons des circonstances exceptionnelles avec lesquelles il faut composer pour l'instant et nous disposons d'instruments exceptionnels à utiliser en ce moment. Nous en avons beaucoup. Nous les utiliserons si et quand ce sera nécessaire, de manière à respecter notre mandat et notre engagement pour l'économie."