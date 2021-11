L’inflation n’est plus "temporaire", estime la Fed

Le président de la Réserve fédérale américaine ne veut plus qualifier l’inflation aux États-Unis de "temporaire". Un changement de ton qui n’a pas manqué de faire réagir Wall Street ce mardi.

Changement de ton à la banque centrale américaine (Fed): son président, Jerome Powell, ne veut plus qualifier l'inflation aux États-Unis de "temporaire" , comme il le faisait depuis que les prix ont commencé à grimper.

Powell, que Joe Biden vient de renommer pour un second mandat de quatre ans à la tête de la Fed , estime, désormais, que l'inflation risque de durer bien plus que prévu.

"La Fed s'attend ainsi à ce que les pressions inflationnistes se maintiennent pendant une bonne partie de l'année prochaine (et…) diminuent au cours du second semestre 2022."

"Le moment est probablement venu de ne plus utiliser ce mot", a estimé Powell devant la commission bancaire du Sénat ce mardi, soulignant que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus".

La hausse des prix aux États-Unis est au plus haut depuis 31 ans et cette situation inquiète désormais l'administration Biden. La Fed s'attend ainsi à ce que les "pressions inflationnistes se maintiennent pendant une bonne partie de l'année prochaine (et…) diminuent au cours du second semestre" 2022, a détaillé son président.