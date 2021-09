L'inflation pousse les taux d'intérêt à la hausse

L'inflation accélère

La hausse de l'inflation conduit les investisseurs à anticiper plus de fermeté de la part des banques centrales. Celles-ci ont pour mission de préserver la stabilité des prix et leur arme principale pour y parvenir est la fixation de taux d'intérêt directeurs plus élevés. Car quand le loyer de l'argent monte, on est encouragé à épargner au lieu de dépenser, ce qui induit une baisse de la demande et fait pression sur les prix.