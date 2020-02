L'inquiétude autour du coronavirus ne se dissipe pas sur les marchés

Le Bel 20 et les autres indices européens ont terminé une nouvelle fois en baisse alors que les inquiétudes autour de la propagation du coronavirus ont encore dominé.

Les marchés d'actions européens n'ont pas réussi à conserver leur rebond à l'ouverture. Ils ont terminé la séance sur un nouveau recul , au lendemain de leur pire performance en plus de deux ans. Les inquiétudes autour de la propagation du coronavirus hors de la Chine ont dominé les investisseurs. À Bruxelles, le Bel 20 a lâché 2,12%. À Paris, le CAC 40 a perdu 2%. À Francfort, le DAX a reculé de 1,84% et l'indice européen Stoxx 600 a baissé de 1,76%.

Il est probable que l'incertitude s'étale sur plusieurs séances avec l'idée que les résultats des entreprises seront affectés ce trimestre et peut-être à plus long terme.

Beaucoup d'incertitudes

Les investisseurs ont hésité à reprendre position sur les marchés. Mohamed El-Erian, économiste en chef chez Allianz, a conseillé dans une interview accordée à la chaîne d'affaires américaine CNBC de "continuer à résister à la tendance à acheter cette baisse. Cette fois, c'est vraiment différent ". "Le coronavirus paralyse la Chine, ce qui va se répercuter en cascade sur l'économie mondiale", a-t-il déclaré. "Il reste beaucoup d'incertitudes. À court terme, comment pouvons-nous contenir rapidement le virus, et comment les effets sur l'économie mondiale vont-ils s'inverser?", ajoute-t-il. Il relève aussi que "depuis le début de l'année, les marchés d'actions ont découplé avec leur valorisation par rapport à la croissance économique mondiale ".

"Il est probable que l'incertitude s'étale sur plusieurs séances avec l'idée que les résultats des entreprises seront affectés ce trimestre et peut-être à plus long terme", a prévenu JJ Kinahan, analyste chez TD Ameritrade, qui estime que les indices pourraient évoluer au gré des ajustements prévus par les entreprises cotées. MasterCard et United Airlines Holdings sont les dernières sociétés à avoir prévenu d'un impact du coronavirus sur leurs bénéfices.