L'interdiction des dividendes bancaires en voie d'être levée

Les banques européennes qui peuvent démontrer leur bonne santé pourraient à nouveau être autorisées à verser des dividendes à leurs actionnaires l'année prochaine, a déclaré ce mercredi un membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), Yves Mersch, dans une interview au Financial Times. L'interdiction est difficile à maintenir plus longtemps sur le plan juridique, estime le Luxembourgeois qui quittera ses fonctions le mois prochain. D'autant que le Royaume-Uni et les États-Unis devraient à nouveau autoriser les institutions financières à distribuer leurs bénéfices.