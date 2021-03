L'intérêt des "small caps"

Les actions de petites et moyennes entreprises (small caps) présentent d’intéressants atouts pour les investisseurs, selon une note de Lazard Frères Gestion.

Comme elles sont à un stade précoce de leur développement, les petites capitalisations ont tendance à afficher une croissance des bénéfices plus élevée que les grandes entreprises, dit Lazard. Au fil du temps, cette croissance dynamique se traduit par une meilleure performance. A titre d’exemple, l'indice EMIX Smaller Europe Euroland a dégagé un rendement annualisé de 12,25% depuis le 31/12/2011, contre 9,79% pour l'Eurostoxx.

Les petites capitalisations ont tendance à développer des activités plus ciblées que les grandes entreprises. En tant qu'investisseur, il est donc possible de savoir plus précisément dans quoi l’on investit (ce qui est toujours utile, avouons-le).