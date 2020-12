"L’investissement durable va se renforcer"...

La perspective d’une reprise économique au second semestre soutiendra les investissements sur les marchés financiers, selon Valentijn van Nieuwenhuizen de NN Investment Partners.

"Nous pensons que les autorités monétaires vont supporter de plus en plus le marché de la dette publique ", souligne Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer chez NN Investment Partners, à l’occasion de la présentation de ses attentes pour l’année 2021. "La seule chose qui pourrait changer leur approche serait une accélération de l’inflation , quelque chose à laquelle nous accordons une probabilité extrêmement faible ".

Dette publique

"Enfin, je pense que les autorités de la concurrence auront tendance à renforcer leur action , la concentration ayant eu tendance à augmenter dans de nombreux secteurs ces dernières années. Pour 2021, nous pensons que la pression sera surtout portée sur le secteur technologique en Europe et aux Etats-Unis ", ce qui pourrait avoir des conséquences sur la valorisation de certains groupes qui se retrouveront au centre de l’attention des régulateurs.

Les actions et le réel

"Notre scénario se base sur une large disponibilité des vaccins à partir du milieu de l’année prochaine , avec une intervention publique qui restera forte et un redressement économique rapide au second semestre , un contexte qui devrait rester favorable aux investisseurs sur les marchés financiers." Dans l’ensemble, il se dit assez optimiste pour 2021 , qui restera marquée par la recherche de rendement sur les marchés financiers , ce qui favorisera la dette d’entreprise, les actions à rendement ou la dette des pays émergents .

Il apprécie également les investissements alternatifs qui permettent de trouver des sources de performance différentes des classes d’actifs traditionnelles, et qui permettent de compenser en partie la disparition des obligations souveraines américaines comme source de rendement et de diversification. Mais la tendance qui devrait être la plus marquante est le renforcement des investissements durables. "La crise du coronavirus a exposé les failles dans l’organisation de nos sociétés, mais elle a également mis en évidence des opportunités pour les investisseurs, notamment dans le domaine de l’investissement durable avec des performances qui ont souvent été extrêmement solides pour les stratégies exposées sur des thèmes comme les green bonds, l’impact investing ou le changement climatique."