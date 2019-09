L'investisseur belge a le blues

Plombé par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et les incertitudes entourant le Brexit, le moral des investisseurs est tombé à un plancher de 7 ans en août, selon le Baromètre des Investisseurs d'ING.

Les fortes tensions et les incertitudes qu’avaient suscitées le différend commercial sino-américain et le risque d’un Brexit sans accord, avaient exacerbé au plus haut point les marchés au mois d’août.