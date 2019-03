L'optimisme des investisseurs demande confirmation

Cette semaine boursière a été marquée par des paris audacieux des investisseurs. Les indicateurs qui seront publiés dans les prochains jours arbitreront ces stratégies. Wall Street en route vers une série inédite en plus de 23 ans!

Tant qu’il y a de l’espoir, les investisseurs veulent y croire. Les perspectives de croissance de l’économie mondiale ont beau être nettement moins bonnes que l’an dernier, les marchés boursiers ont poursuivi leur remontée au cours de la semaine écoulée. Les achats d’actions se sont fondés sur les espoirs toujours bien présents d’un futur accord entre les Etats-Unis et la Chine sur leurs relations commerciales.

Pour couronner le tout, vendredi, des statistiques rassurantes sont venues donner une image moins alarmiste du récent ralentissement conjoncturel à l’échelle mondiale. L’indice sur l’activité industrielle en Chine, basé sur les anticipations des directeurs d’achats des entreprises, est apparu meilleur que prévu. Et aux Etats-Unis, la croissance économique du quatrième trimestre a été plus soutenue qu’estimé.

Record depuis 1995

Ces nouvelles ont poussé les indices boursiers à la hausse, en Europe comme aux Etats-Unis, où, vendredi soir, le Dow Jones était à deux doigts de boucler une dixième semaine positive d’affilée, une série qu’on n’avait plus observée à Wall Street depuis le 5 décembre 1995!

En Europe, la plupart des indices ont également progressé. L’EuroStoxx 50 a gagné 1,27% en une semaine. Le Cac 40 a pris 0,95%. Le Dax a gagné 1,26%. Nouvelle exception en Bourse de Londres, où le FTSE 100 s’est replié de 1%. Le marché britannique reste soumis aux aléas du Brexit. Un certain optimisme a pourtant poussé la livre sterling à la hausse: la devise britannique a progressé de 0,93% face à l’euro cette semaine. Mais une monnaie plus forte n’arrange pas les multinationales basées au Royaume-Uni puisque les profits réalisés à l’étranger en deviennent plus petits un fois convertis en livres. L’indice FTSE 100 a aussi souffert de la déroute de l’action Fresnillo (-17,05% en cinq jours). Le groupe minier a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions. Ses ventes ont baissé alors que ses coûts ont augmenté de 14% en un an…