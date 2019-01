L'or est à nouveau un bon filon face à la correction des actions

L’or brille à nouveau. Alors que son cours avait été plombé par l’appétit pour le risque au début de l’année dernière, le métal précieux bénéficie désormais pleinement de son statut de valeur refuge face à la déprime des marchés d’actions. Ce jeudi, l’once d’or a culminé à 1.292,39 dollars , un prix qui n’avait plus été atteint depuis le 14 juin dernier. Le cours du métal jaune avait touché un plancher le 16 août 2018, à 1.160,39 dollars après une chute de 15% depuis son sommet précédent. Depuis lors, il a rebondi de plus de 11% .

Exprimé en euro , le prix de l’or affiche des statistiques encore plus spectaculaires , grâce à la récente progression du dollar. Ce jeudi, l’once du célèbre métal s’est traitée jusqu’à 1.137,58 euros, ce qui n’était plus arrivé depuis le 9 juin 2017 . L’an dernier, entre le début du mois de juin et la fin de septembre, l’or avait vu son prix en euro fondre de 10%. Mais depuis lors, la remontée est impressionnante: un gain de près de 12,5% .

Couverture contre la baisse boursière

Certes, on reste bien loin des records historiques — 1.921,17 dollars en septembre 2011 et 1.386,51 euros en octobre 2012 — mais l’or est clairement de retour parmi les actifs préférés des investisseurs depuis quelques mois . Ces derniers cherchent à se couvrir contre la baisse des actions en Bourse. Le mois dernier a été le pire décembre de l’histoire du Bel 20 . L’indice belge a régressé de 18,5% en 2018. Quasiment tous les marchés d’actions de la planète ont subi un sort comparable.

Pour l’investisseur particulier, il faut toutefois se méfier et éviter de prendre le train en marche trop tard. Le début de la remontée du prix de l’or date d’il y a déjà plus de trois mois. En outre, si on observe le cours de l’or durant les cinq dernières années, on constate qu’il a connu des hauts et des bas, avec des pics si situant aux alentours de 1.350 dollars. Si l’histoire se répète, il reste donc de la marge mais plus énormément.