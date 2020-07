L'or franchit les 1.800 dollars l'once, une première depuis 2011

Cela faisait déjà plusieurs jours que l'once d'or flirtait avec la barre des 1.800 dollars , la voilà désormais franchie . Sur le London Bullion Market, le métal jaune a atteint très précisément, ce matin vers 10h30, 1.800,86 dollars l'once , soit un plus haut en huit ans et demi.

"Les investisseurs achètent toujours des actions mais il semble qu'ils veulent se couvrir en cas de correction du marché ", explique Carlo Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades. Face aux i nquiétudes autour du coronavirus et au regain de tensions géopolitiques , les investisseurs perdent l'appétit pour le risque, ce qui bénéficie au métal jaune , traditionnelle valeur refuge en période d'incertitudes.

Dollar et banques centrales

Au-delà de l'environnement incertain, d'autres facteurs expliquent la remontée du prix de l'or comme l' affaiblissement du dollar . Libellé en billet vert, le métal jaune devient en effet mécaniquement plus onéreux lorsque la devise américaine baisse face aux autres devises utilisée par certains acheteurs.

A cela, s'ajoute l' environnement monétaire ultra-accommodant lié aux taux d'intérêt planchers et aux injections inédites de liquidités sur les marchés par les principales banques centrales . Une situation qui rend d' autres valeurs refuges , comme les obligations, moins rémunératrices pour les investisseurs.

Depuis le début de l'année, l'once d'or a gagné plus de 18% et certains analystes prévoient déjà que le cap des 2.000 dollars sera franchi dans les douze mois. Son record historique, à 1.921,18 dollars l'once, avait été atteint en septembre 2011.