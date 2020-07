L'or franchit un nouveau record historique

Le prix d'une once d'or est monté jusqu'à 1.981,27 dollars, ce mardi matin durant les échanges en Asie , soit au-delà de son pic de la veille (1.945,72 dollars), qui avait déjà marqué un record absolu et effacé le précédent, remontant à 2011.

Les raisons de ce rally sont connues

La crise et les grandes incertitudes liées à la pandémie, les politiques ultra-accommodantes des banques centrales qui font baisser toujours davantage les taux d'intérêt obligataires et la faiblesse du dollar profitent actuellement à cette valeur refuge par excellence.

"La baisse du dollar américain, les taux réels plus négatifs, et les incertitudes qui subsistent en matière de géopolitique et de relations entre les États-Unis et la Chine", c'est ce dont bénéficie l'or selon Wayne Gordon, directeur exécutif pour les matières premières et les devises étrangères de l'unité de gestion de patrimoine d'UBS Group AG.