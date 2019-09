"L'or ne rapporte aucun intérêt, mais les comptes d'épargne non plus"

Malgré une hausse de 20% depuis le début de l'année, le timing reste toujours idéal pour le métal jaune, dit-on chez Securing Wealth Strategy.

"On a souvent dit que l’or n’était pas intéressant car il ne rapporte aucun intérêt. Aujourd’hui, l’argument ne tient plus la route quand on voit que les taux des comptes d’épargne sont quasiment à zéro et que les obligations d’Etat affichent des taux négatifs". Eric Engelborghs et Léon Lambert sont résolument haussiers sur le métal jaune. Ces deux financiers belges ont fondé en 2016, à Luxembourg, la société Securing Wealth Strategy (SWS) qui s’est spécialisée dans la vente et l’achat d’or ainsi que dans son stockage.

Ils constatent un intérêt croissant de la part de leur clientèle belge, française, allemande ou luxembourgeoise pour les lingots et les pièces d’or. "Le timing semble idéal. L’or est plus que jamais une valeur refuge vu les tensions mondiales. Par ailleurs, les banques centrales en achètent des quantités record. Les particuliers ne sont pas en reste. Ils cherchent à investir en sécurité dans l’or physique".

La hausse n'est pas finie

L’or continue à monter. A un moment, il faudra sans doute vendre, mais ce n’est pas encore le moment selon nous. Eric Engelborghs et Léon Lambert Securing Wealth Strategy

Les deux gérants soulignent encore que le gourou des marchés Mark Mobius (ex-Templeton) a récemment recommandé d’investir en or. Les pressions baissières sur le dollar constituent également une autre bonne nouvelle pour le métal précieux. "On peut également noter que les trésoriers d’entreprise s’intéressent aussi de plus en plus à l’or. Les assureurs voudraient également investir en or physique mais ils ne le peuvent pas pour des raisons réglementaires."

L’once d’or est en hausse de 20% depuis le début de l’année à plus de 1.540 dollars alors que le kilo d’or s’échange à un plus haut de 45.000 euros (+25% depuis janvier).

Le métal jaune n’a-t-il dès lors pas déjà épuisé une partie de ses cartouches haussières? "Au sein des banques, quand un client vient demander des renseignements sur l‘or, on lui dit très souvent qu’il risque d’acheter au plus haut et que c’est déconseillé. Mais que constate-t-on dans les faits? L’or continue à monter. A un moment, il faudra sans doute vendre, mais ce n’est pas encore le moment selon nous."

Risque de pénurie en cas de krach

Vue en plein écran Eric Engelborghs (SWS). ©doc

Les deux financiers ajoutent que si un krach boursier devait survenir - ce qu’ils n’espèrent pas -, les acheteurs risquent de se ruer vers l’or et l’on risque de se retrouver face à une pénurie de métal jaune, car la production est incapable de suivre le mouvement.

Actuellement, la demande des clients porte tant sur des lingots que des pièces d’or (Krugerrand, Napoléon, Maple Leaf…). "Certains clients achètent de l’or pour le conserver chez eux, parfois pour des montants dépassant 200.000 euros. C’est dangereux en termes de sécurité".

Stockage à haute sécurité

Face à la demande croissante, la firme, qui est agréée par les autorités grand-ducales, a augmenté ses propres capacités de stockage dans un environnement de haute sécurité situé au Grand-Duché de Luxembourg en zone franche (absence de TVA). Pour accéder à ces services de stockage, les clients doivent afficher en principe de 100.000 à 150.000 euros d’actifs. Pour les transactions d’achat-vente, la taille requise est en principe de 10.000 euros.

En général, on dit que l’or peut représenter de 5 à 10% d’un portefeuille de placement. Est-ce toujours le cas? "Vu le contexte, il n’est peut-être pas stupide d’en détenir 20%. Je dirais que l’on peut certainement surpondérer l’or " souligne Eric Engelborghs. "Certains clients voudraient même monter à 80%, mais on leur dit que c’est excessif!".

Vue en plein écran Léon Lambert (SWS) ©doc