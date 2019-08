L'or passe le seuil de 1.500 dollars l'once

La ruée vers l'or . Voici plusieurs mois que nous vous en parlons, en annonçant par exemple que la barre symbolique des 1.500 dollars l'once n'est plus qu'à quelques encablures. Ce mercredi, c'est chose faite. Le cours du métal précieux - qui a gagné plus de 17% en l'espace de trois mois - a franchi le cap en cours de séance.

Les causes de cette ascension sont bien connues. À commencer par l'incertitude engendrée par les tensions géopolitiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui pousse certains investisseurs à se réfugier vers des actifs jugés plus "sûrs". "L'escalade des tensions commerciales constitue le catalyseur clé qui soutient les prix de l'or", confirme Ross Strachan, analyste de Capital Economics.

Les banques centrales et les particuliers en raffolent

Dernier facteur positif: l'engouement des ETF adossés à l'or. Les fonds négociés en bourse ont augmenté leurs avoirs de 67,2 tonnes au deuxième trimestre, pour atteindre un plus haut de six ans (à 2.548 tonnes). Et la tendance s'est encore confirmée ces derniers jours. D'après les données compilées par Bloomberg, les ETF ont ajouté plus de 110.000 onces rien que ce mardi après six séances de hausses consécutives.