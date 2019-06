L'or profite des incertitudes qui planent sur les économies

Taux collé au plancher

Les investisseurs chevronnés le savent fort bien: si le rythme de la croissance de l’économie américaine devait effectivement s’amoindrir dans les mois à venir, cela pèsera sur les résultats des entreprises et, par ricochet, sur les cours de leurs actions cotées à New York.

Ce rendement se compare assez favorablement avec ceux des bons du Trésor US . La dette américaine à 10 ans affiche pour sa part un rendement de 2,02%. Il était même passé un moment juste sous les 2% au tout début de la semaine. Comme sur les marchés d’actions, les investisseurs en obligations paraissent accréditer l’idée selon laquelle la Fed va bientôt desserrer sa politique monétaire.

"L’Allemagne ne tombera pas en récession"

De ce côté-ci de l’Atlantique, même si la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne est beaucoup plus étroite que celle de la Fed, les investisseurs parient sur une politique monétaire qui restera accommodante. Sur les marchés des obligations, le rendement du bund à 10 ans est dans ce contexte resté négatif à -0,33%. Celui de l’ OLO belge de même maturité a continué d’évoluer de part et d’autre du seuil de 0% (0,09%).

L’annonce lundi du reflux pour le troisième mois d’affilée de l’Ifo, cet indice qui mesure le moral des patrons allemands, explique pour une bonne part le coup d’arrêt de la hausse des marchés d’actions en Europe. En particulier le sous-indice qui suit les anticipations des entreprises et qui a aussi baissé.

Pour Klaus Wohlrabe, économiste de l’Ifo, le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis constitue la principale source d’incertitude pour l’économie allemande, devant le Brexit et la montée des tensions entre l’Iran et les Etats-Unis. Toutefois, il estime que l’Allemagne ne devrait pas basculer dans une récession.