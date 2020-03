L'or profitera des mesures prises par les banques centrales

Malgré le retour à meilleure fortune pour l'or, les conseils pour se forger une position dans le métal précieux, voire de les accroître, continuent de se multiplier. "Les investisseurs devraient détenir de l’or. Et c’est peut-être le bon moment pour augmenter ses avoirs en or" , résume Mark Mobius, ancien gourou pour les marchés émergents chez Franklin Templeton. Il ajoute que les récentes ventes réalisées sur le coup de la panique et qui ont fait reculer de 13% le cours de l’once d’or jusqu’à 1.471 dollars ces deux dernières semaines, "ont constitué une erreur".

Grâce à la planche à billets

Les investisseurs chevronnés s’en souviennent peut-être: on avait déjà observé pareil mouvement en septembre 2008, au moment de la faillite de la banque Lehman Brothers . Au plus fort du mouvement de panique suscité par cette faillite, le cours de l’or avait chuté de 22% dans les semaines qui avaient suivi cette crise. Pour ensuite repartir à la hausse en novembre de la même année, et gagner jusqu’à 110% . Il avait atteint un sommet historique de 1.900 dollars en septembre 2011.

Vers un nouveau sommet?

D’autres prévisionnistes le voient à des niveaux nettement plus élevés encore et dans un temps plus rapproché. Ils observent, à l’instar de Carsten Fritsch, analyste à la Commerzbank, que "les mesures prises par la Fed sont considérablement plus agressives que celles mises en œuvre lors de la crise financière de 2008-09". C’est le cas entre autres des experts de la banque d’investissement B Riley FBR basée à Los Angeles. Ceux-ci tablent sur un prix de pas moins 2.500 dollars. Et cela d’ici la fin du 3e trimestre de cette année! "Indépendamment de la durée de la récession et de la poursuite du recul des Bourses mondiales, les politiques de relance monétaire et budgétaire extrêmes adoptées à l’échelle mondiale auront des répercussions sur l’évolution du prix du métal fin. Elles entraîneront ce prix à de nouveaux sommets ", expliquent-ils.