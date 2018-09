La BCE à nouveau sur le pont ce jeudi

La Banque centrale européenne (BCE) tient sa réunion de politique monétaire ce jeudi. Pas de bouleversement significatif à attendre . La conférence de presse qui suivra cette rencontre sera néanmoins suivie pour les éventuels changements de langage et une actualisation des projections macroéconomiques de l’institut monétaire. "Dans l’ensemble, nous pensons que la BCE optera pour un mode attentiste et tentera d’éviter un changement dans les attentes au niveau de sa politique monétaire" , indique Aline Schuiling, senior economist chez ABN Amro. La BCE pourrait confirmer son anticipation d’une réduction de moitié des rachats obligataires mensuels à 15 milliards d’euros à compter d’octobre , tout en continuant de dire qu’elle prévoit de cesser les rachats d’actifs d’ici à la fin de 2018.

Lors de sa dernière réunion du 26 juillet, Mario Draghi, le président de la BCE, avait indiqué que l’institution toucherait à ses taux d’intérêt "au plus tôt d’ici la fin de l’été 2019". Est-ce à dire que ce sera en août de l’année prochaine, ou seulement en septembre, voire plus tard encore? On peut penser que lors de la conférence qui aura lieu après la réunion, Draghi sera prié d’être un peu plus explicite sur ce point.