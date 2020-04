La BCE accepte désormais des obligations pourries comme garantie

Il s'agit d' une décision "exceptionnelle et rassurante", a tweeté Eric Dor, directeur de recherche à l'Institut d'économie scientifique et de gestion (IESEG).

Réception tiède sur les marchés

Pour les marchés, cela concerne en premier lieu la dette italienne, qui est menacée de tomber, dès cette semaine, dans la catégorie "spéculative". Pour l'instant, elle est notée seulement deux crans au-dessus. L'agence de notation Standard & Poors pourrait abaisser vendredi la note de crédit du pays, déjà placée sous surveillance négative. Et même si la descente en catégorie "spéculative" n'est pas pour vendredi, elle semble "presque inévitable", écrivait, début avril, Commerzbank dans une note d'analyste consultée par l'AFP.

Sur les marchés obligataires , l'annonce a été reçue avec précaution par les investisseurs. Les taux longs italiens ont observé une légère détente. Les spreads (écarts de rendement avec l'obligation allemande de même échéance) des pays périphériques ont légèrement diminué . Le taux italien à dix ans a réduit son spread de 3,5 points de base. Le taux grec de même échéance a vu son spread baisser de 16 points de base et celui du taux espagnol a diminué de 7,5 points de base vers 10h.

Clause de grand-père

En raison de la crise, certains titres pourraient être moins bien notés dans le futur et entrer en catégorie "spéculative" ou "pourrie" (junk) en langage commun, ce qui les aurait exclus des opérations de refinancement. Si une dette avait une qualité suffisante le 7 avril, la BCE va cependant geler cette appréciation tant que la note ne tombe pas en dessous d'un deuxième seuil plus bas. Elle neutralise ainsi d'avance une possible multiplication des baisses des notes par les agences de notation. Les papiers restent éligibles, tout en appliquant une certaine décote.