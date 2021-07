La BCE acte sa cible révisée et renvoie le reste à septembre...

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi, ce qui était largement anticipé: les taux d'intérêt directeurs restent au plancher et les achats d'actifs continuent au même rythme. La seule grande nouveauté est l'adaptation de la "forward guidance" (indication pour l'avenir) au nouvel objectif d'inflation.

La BCE avait révisé ce dernier il y a deux semaines: elle ne cible plus une hausse des prix légèrement inférieure à 2% mais bien une inflation de 2% , un objectif qui est en outre symétrique, ce qui autorise un dépassement de ce seuil pour compenser un niveau trop faible auparavant. Pour tenir compte de ce nouvel objectif, la BCE devait modifier sa "forward guidance", qui permet aux investisseurs d'anticiper suffisamment tôt un éventuel changement de politique monétaire.

Le communiqué publié ce jeudi à Francfort, après la réunion du conseil des gouverneurs, son organe décisionnel, a donc été adapté en ce sens: "Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d'intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce qu'il constate que l'inflation atteint 2% bien avant la fin de son horizon de projection et durablement sur le reste de son horizon de projection, et qu'il juge les progrès de l'inflation sous-jacente suffisants pour être compatibles avec une stabilisation de l'inflation à 2% à moyen terme. Cela peut également donner lieu à une période transitoire pendant laquelle l'inflation sera légèrement supérieure à l’objectif."