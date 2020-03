La BCE au menu d'une semaine chargée

Alors que les banques centrales américaine, australienne et canadienne ont réagi aux conséquences économiques du coronavirus en baissant leur taux d'intérêt, les regards se tournent désormais vers la Banque centrale européenne qui dévoilera ses intentions la semaine prochaine et dispose a priori de moins de marges de manoeuvre. Il y a quelques semaines encore, les spécialistes de la BCE s'attendaient à un statu quo pour ce début d'année sur le front monétaire, avec un institut lancé dans une refonte de sa stratégie et "à court de munitions" tant il semble avoir épuisé ses instruments. De son côté, la BCE a seulement promis lundi soir des mesures "appropriées et ciblées", mais ne compte en discuter concrètement que lors de sa réunion de politique monétaire du 12 mars. Les gardiens de l'euro se retrouvent dans une position de "quitte ou double", observe Ludovic Subran, chef économiste d'Allianz.