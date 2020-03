La BCE blinde son bazooka monétaire

La Banque centrale européenne fait petit à petit sauter tous les verrous pour s'engager pleinement dans la guerre économique contre le coronavirus. Et ce, au risque de donner du grain à moudre à ses plus fervents détracteurs.

Autre particularité, le programme comprendra des obligations à échéance plus courte que dans le cadre de ses actuelles opérations d’assouplissement quantitatif (QE). "Il [le PEPP] est entièrement flexible – pas de restrictions sur les obligations et les limites d’émetteur, et il y a une fourchette de maturité accrue", résume Jens Peter Sorensen, analyste en chef chez Danske Bank AS. "La BCE peut donc à peu près faire ce qu’elle veut."