La BCE défend ses programmes d'achats d'actifs

Lors de leur réunion du 4 juin, les dirigeants de la BCE ont convenu que les achats d'obligations mis en cause par la cour constitutionnelle allemande ont prouvé leur efficacité pour soutenir l'économie et faire remonter l'inflation.

Les dirigeants de la Banque centrale européenne ont estimé, lors de leur réunion du 4 juin dernier, que les achats d'obligations de l'institution sont, dans les circonstances actuelles, l' arme la plus efficace de leur arsenal et que leurs avantages l'emportent largement sur leurs inconvénients . C'est ce que montre le compte rendu de cette réunion publié ce jeudi.

"Il existe désormais de nombreuses preuves, dans une littérature abondante, montrant que les programmes d'achats d'actifs en général et le Programme d'achat du secteur public (PSPP) en particulier se sont montrés efficaces pour atteindre les objectifs prévus sur l'économie de la zone euro et maintenir ainsi la stabilité des prix", peut-on ainsi lire dans ce document qui peut être considéré comme une réplique indirecte à la remise en cause de ces achats par la cour constitutionnelle allemande.