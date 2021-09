La BCE devrait être plus optimiste tout en restant prudente

Jeudi, la Banque centrale européenne devrait relever ses prévisions de croissance et d'inflation. Mais son discours et sa politique devraient rester inchangés.

La situation économique s'améliore mais les risques persistent et justifient un maintien de la politique monétaire très accommodante en zone euro . Voilà le message que devrait délivrer la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, au terme de sa réunion de politique monétaire. Les investisseurs suivront de près les annonces de l'institut monétaire parce qu'elles sont susceptibles d'influencer les taux d'intérêt sur les marchés, un paramètre fondamental pour tous les gestionnaires d'actifs financiers.

Depuis la dernière réunion de la BCE, le 22 juillet dernier, les choses ont bien changé . L'inflation a continué à accélérer: en août, elle a atteint 3%, son niveau le plus élevé en dix ans. La vigueur de la croissance économique s'est confirmée. Les derniers indices PMI (purchasing managers' indexes) traduisent une activité économique toujours soutenue et la croissance de la zone euro au deuxième trimestre a été revue à la hausse à 2,2% au lieu de 2%, a annoncé mardi Eurostat.

La BCE devrait acter ces évolutions économiques en relevant ses prévisions pour les mois et les années qui viennent. D'après une enquête réalisée par l'agence Bloomberg auprès d'une trentaine d'économistes la semaine dernière, la banque centrale devrait relever ses prévisions de croissance pour 2021 et maintenir celles des années suivantes. Lors de la dernière mise à jour de ses perspectives économiques, en juin, la BCE tablait sur une croissance de 4,6% cette année, suivie de 4,7% en 2022 et 2,1% en 2023.