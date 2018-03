La BCE devrait renoncer à sa référence à une hausse des achats

Un petit pas vers la fin des achats d’actifs de la Banque centrale européenne est attendu ce jeudi. Les perspectives de croissance économique en zone euro pourraient être revues à la hausse.

Bientôt un tournant dans la politique monétaire de la zone euro? Ce jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser ses taux d’intérêt directeurs et ses achats d’actifs inchangés mais en modifiant toutefois sa communication sur les perspectives de sa politique. Ce petit ajustement de langage, très attendu sur les marchés, apparaît comme un premier pas vers la fin des mesures exceptionnelles de soutien à l’économie.

Depuis plus d’un an, la BCE martèle qu’en cas d’évolution défavorable de la conjoncture, elle est prête "à accroître le volume et/ou à allonger la durée du programme d’achats d’actifs". .

Depuis plus d’un an, la BCE martèle qu’en cas d’évolution défavorable de la conjoncture, elle est prête "à accroître le volume et/ou à allonger la durée du programme d’achats d’actifs". C’est ce que les économistes ont appelé le "penchant pour un assouplissement", ou "easing bias" en anglais, ce qui signifie que la banque centrale envisage toujours la possibilité de rendre sa politique encore plus souple si la situation économique se dégrade.

Or, l’embellie conjoncturelle des derniers mois rend cette hypothèse de moins en moins pertinente. Le risque de déflation, c’est-à-dire d’une inflation négative persistante, s’est bien éloigné et le PIB (produit intérieur brut) de la zone euro enregistre une croissance soutenue. D’après les statistiques qu’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, a publiées mercredi, la croissance économique s’est maintenue à 0,6% au dernier trimestre 2017, ce qui représente un taux de croissance de 2,7% sur un an.

L’inflation a diminué

Cette embellie devrait continuer cette année, si bien que la BCE devrait revoir ses perspectives de croissance. "Les prévisions de PIB pour 2018 devraient être révisées à la hausse", estime Carsten Brzeski, chef économiste d’ING-DiBa, à Francfort. En décembre dernier, la BCE avait tablé sur une croissance de 2,3% en 2018 et de 1,9% en 2019. La Commission européenne et le Fonds monétaire international entrevoient quant à eux un taux de croissance de 2% l’an prochain.

"Les prix pétroliers et l’évolution de l’euro suggèrent des prévisions inchangées pour l’indice des prix à la consommation." Carsten Brzeski Chef économiste, ING-DiBa

Par contre, côté inflation, il n’y a plus d’amélioration significative. La hausse des prix a ralenti à 1,2% en février, après 1,3% en janvier. "Les prix pétroliers et l’évolution de l’euro suggèrent des prévisions inchangées pour l’indice des prix à la consommation", indique Carsten Brzeski. En décembre, la BCE avait prévu un taux d’inflation de 1,4% cette année, de 1,5% l’an prochain et de 1,7% en 2020.

Cette inflation qui ne s’oriente que très lentement vert l’objectif de la BCE, à savoir près de 2%, explique pourquoi l’institut monétaire marche sur des œufs lorsqu’il s’agit d’évoquer la fin de son programme d’achats d’actifs. Les banquiers centraux de la zone euro avaient évoqué une modification de leur communication sur le penchant pour un assouplissement le 25 janvier, lors de leur dernière réunion. Mais ils avaient finalement jugé "prématuré à ce stade" tout changement de langage.

"Modification graduelle"

"Le premier pas devrait être franchi cette semaine avec le retrait du penchant pour un assouplissement." Bank of America Merrill Lynch

À en croire les économistes, cela ne devrait plus être le cas cette fois-ci. "La BCE a communiqué au sujet d’une modification graduelle de langage, rappelle Bank of America Merrill Lynch dans une note. Nous pensons que le premier pas sera franchi cette semaine avec le retrait du penchant pour un assouplissement." Selon la banque d’affaires, cette modification aurait pu être reportée à la réunion du 26 avril si les marchés boursiers avaient mal réagi aux élections italiennes mais depuis lundi, les places financières gardent leur sang-froid. "Nous pensons qu’il serait peu judicieux de différer l’inévitable", conclut Bank of America Merrill Lynch.